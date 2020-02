Ambassadeur blij met restauratiewerk Astense klokkengieter Eijsbouts: ‘Want het is nu leeg en mistroostig op Arlington’

Amper tien minuten binnen in de Astense klokkengieterij en ambassadeur Andre Haspels komt al met een nieuwtje. De drie nieuwe klokken in het 53 klokkende tellende ‘Dutch carillon’ hebben een naam gekregen. Er is gekozen voor drie vooraanstaande Amerikanen: voormalig first lady Eleanor Roosevelt, dominee Martin Luther King en generaal George Marshall. De namen komen op de klokken die eind dit jaar, begin volgend jaar teruggaan naar de Amerikaanse hoofdstad. Daarvoor komt er nog een speciale expositie over dit project in museum Klok en Peel.