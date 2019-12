Ambassadeur Tanzania bezoekt koffiezaak Usawa in Gemert: ’This is very, very nice’

,,Die zaak wil ik dan wel eens met eigen ogen zien", zei Irene Mkwawa-Kasyanju onlangs, toen ze van haar landgenoot Josephat Torner hoorde over Usawa Coffee in Gemert. Zo gezegd zo gedaan: maandagmiddag even na half twee arriveerde de ambassadeur van Tanzania samen met haar eerste en tweede secretaris in een chique diplomaten-Mercedes bij het gemeentehuis op het Ridderplein.

Daar wacht het kleurrijke gezelschap een officiële ontvangst door burgemeester Michiel van Veen. Want het gebeurt niet vaak dat Gemert-Bakel bezoek krijgt van een ambassadeur. De vorige keer was 24 jaar geleden, om precies te zijn. Toen was het de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Roemenië die langskwam, voor een bezoek aan de Stichting Gemert Helpt Roemenië.

Berg beklimmen

Ambassadeur Mkwawa-Kasyanju is voor iets heel anders vanuit Den Haag naar Gemert afgereisd: koffie. Koffie die afkomstig is uit haar thuisland, maar die in Gemert op smaak wordt gebracht door Pieter Staadegaard. De Gemertenaar opende dit voorjaar zijn eigen koffiezaak in de Kerkstraat. ,,Ik wilde Josephat op een constructieve manier helpen, niet alleen maar door een berg te beklimmen", vertelt Staadegaard aan de ambassadeur, die aandachtig luistert naar de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Usawa, wat ’gelijkheid’ in het Swahili betekent.

Staadegaard is een van de drijvende krachten achter de Josephat Torner Foundation. Die stichting zet zich in om de positie van mensen met albinisme te verbeteren. Pieter en zijn vrouw Dimphi werden in 2014 de trotse ouders van Len-Tao, een Chinees jongetje met albinisme. De stichting is vernoemd naar Josephat Torner, de Tanzaniaanse albino-activist die deze maandagmiddag ook bij het bezoek aanwezig is. Een deel van de opbrengst van de koffiebranderij, die uitsluitend van kleine koffieboeren afneemt tegen een eerlijke prijs, gaat naar de stichting. Vorig jaar beklom Staadegaard met een grote groep vrienden en bekenden ook al de Kilimanjaro, om geld en aandacht voor de stichting te genereren.

Weeshuizen

De ambassadeur is zichtbaar onder de indruk van zijn verhaal. Ze vraagt of mensen met albinisme het ook in China - net als in Tanzania en veel andere Afrikaanse landen - moeilijk hebben. Volgens Staadegaard belanden zij in China vooral in weeshuizen, waar ze in Afrika letterlijk hun leven niet zeker zijn.

Door het enthousiasme van Staadegaard en Torner is de kans nu groot dat er in de Tanzaniaanse ambassade in Den Haag binnenkort ook Gemertse koffie wordt geschonken. ,,Very good coffee.”