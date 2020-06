Ambulance met steunpunt niet altijd sneller in Gemert-Bakel

De GGD besloot vorig jaar in de Peel twee nieuwe steunpunten aan te wijzen, die ervoor moeten zorgen dat ook in de ‘randen’ van het werkgebied de ambulancedienst de landelijke aanrijtijden zoveel mogelijk haalt. Die steunpunten kwamen er bij Nobis in Asten en bij de Beekse brug in Beek en Donk. Ze gelden als aanvullingen op de grote ambulanceposten in Zuidoost-Brabant (Eindhoven, Helmond, Valkenswaard en Eersel).