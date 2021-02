Andere Tijden over vader Jules en zoon Ernst de Corte

Studente Lotte gaat helpen in het stembureau: ‘Pas sinds ik zelf mag stemmen vind ik politiek interes­sant’

31 januari HELMOND/BEEK EN DONK - Studente Lotte van Leuken (21) uit Beek en Donk is bezig met het behalen van haar masteropleiding. Daarnaast is ze een van de bijna tweehonderd mensen die zich heeft aangemeld om in Helmond te helpen bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart.