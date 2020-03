Angel uit conflict tussen gemeente en Sinti in Laarbeek

LIESHOUT - De gesprekken tussen de Sinti-gemeenschap in Lieshout en woonstichting Wocom verlopen - na een tumultueuze herfst - volgens een woordvoerder 'goed'. Laarbeek praat weer met de bewoners, maar wil niets kwijt over het verloop ervan.

,,We zijn blij met hoe het nu gaat. Er is veel langs elkaar heen gepraat en onder een vergrootglas gelegd", zegt de Wocom-woordvoerder. Over de inhoud van de gesprekken of gemaakte afspraken wil hij nog geen mededelingen doen. ,,Daarmee zou ik het proces verstoren. Maar over een tijd hoop ik met concrete afspraken naar buiten te kunnen komen."

Over het verloop van de gesprekken tussen burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek en de bewoners van het kamp aan de Schutstraat is minder bekend. De gemeente kiest voor radiostilte. ,,We doen hier geen mededelingen over", liet een woordvoerder in november weten. En recentelijk: ,,Er is geen nieuws te melden."

Harde woorden

Sinti-woordvoerder Koekie Wagner liet eind december en begin januari nog weten dat er wordt gepraat, en dat het de goede kant op lijkt te gaan, maar dat hij van zijn advocaat er niet veel over mag zeggen. De afgelopen weken echter is hij helemaal niet meer bereikbaar. Dat was afgelopen herfst wel anders. Toen vielen er harde woorden tussen de kampbewoners en de burgemeester.

Zeker is wel dat de antidiscriminatiemunt niet, zoals in oktober aangekondigd, met veel bombarie op het gemeentehuis is opgehaald. Dat - tezamen met het feit dat Wagner op de publieke tribune zat tijdens de raadsvergadering waarin de wethouders zich in het openbaar distantieerden van 'de intimiderende ontwikkelingen' op het kamp - duidt op een mogelijk verbeterde verhouding.

Opeenstapeling van ergernissen

De stilte wordt ook vanuit de Laarbeekse politiek als een positief signaal gezien, ook al krijgen ook de partijen daarover geen informatie. ,,Op de achtergrond wordt gewerkt aan de verstandhouding", zegt fractievoorzitter Ronnie Tijssen van PNL. ,,Sommige processen moet je niet willen verstoren. Het escaleert in ieder geval niet, anders zouden we daarvan op de hoogte worden gehouden", reageert Marcel van der Heijden van het CDA.