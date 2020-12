‘Angst voor overlast? Dien straks maar een klacht in’: Deurne niet onder de indruk van bezwaren Liesselse buurt

LIESSEL - Ze stonden gisteren voor het eerst tegenover elkaar: de bewoners van buurtschap 't Zand in Liessel, de gemeente Deurne en de ondernemer die er 39 arbeidsmigranten wil huisvesten. Er vielen harde woorden. ,,U bent helemaal niet geïnteresseerd in uw inwoners.”

Het had de gemeente een geschikte plek geleken, ‘ver van de bewoonde wereld’ in het buitengebied van Liessel. Niemand aan ‘t Zand zou er grote hinder van ondervinden als er in één van de boerderijen straks 39 arbeidsmigranten onderdak krijgen. ,,De woning ligt helemaal solitair. Niemand heeft er zicht op”, vatte de woordvoerder van de burgmeester en wethouders van Deurne het maandag samen.

En dus stemden ze in met de aanvraag van initiatiefnemer J. van Grinsven. De Geldropse ondernemer voldoet wat Deurne betreft aan alle voorwaarden.

Wie staat er in zijn recht?

De bewoners van 't Zand konden maandag hun verontwaardiging over die beslissing nauwelijks verbergen. In totaal 26 bezwaren stonden centraal in een digitale hoorzitting. Drie onafhankelijke juristen moeten nu bepalen wie er in zijn recht staat.

Als het aan de 45 bewoners van het buurtschap ligt wordt de vergunning voor het huisvesten van buitenlandse werknemers vernietigd. Twee advocaten en een aantal bewoners trokken alle argumenten uit de kast om de drie juristen te overtuigen van hun gelijk: 39 arbeidsmigranten is te veel voor een buurt van 45 mensen. Bovendien mag het volgens hen niet op die plek door het bestemmingsplan en is er veel te veel onduidelijk in de plannen. Van draagvlak is dan ook geen enkele sprake, stelde advocaat Niels Crooijmans.

'Niemand kan er echt last van hebben’

De ambtenaar die namens burgemeester en wethouders sprak toonde weinig begrip voor de argumenten van de tegenpartij. Hij schermde met eerdere rechtszaken waaruit moest blijken dat de bewoners niet ‘ontvankelijk’ zijn. Volgens de gemeente kan niemand van de bezwaarmakers objectief gezien echt last hebben van de nieuwe situatie.

Quote Zorgen dat er voldoende draagvlak is, betekent niet dat bewoners moeten instemmen woordvoerder van burgemeester en wethouders, gemeente Deurne

Ook stelde hij dat de omwonenden vooral ‘angst hebben voor overlast en angst voor meer verkeersbewegingen’. ,,Dat soort argumenten kunt u pas naar voren brengen als dat daadwerkelijk zo is en dan komt de gemeente in beeld als u een klacht indient.” Ook het gebrek aan draagvlak weerlegde de woordvoerder als argument om de vergunning weer in te trekken. Voldoende steun van de omgeving is in Deurne een van de vereisten voor dit soort huisvestingsplannen. ,,Maar draagvlak betekent niet dat bewoners moeten instemmen”, aldus de ambtenaar.

‘Dank je de koekoek’

Dit tot grote verontwaardiging van de bezwaarmakers. ,,Dan schrap dat woord draagvlak uit uw eigen regels”, foeterde mr. Lucien Schrieder. ,,Dank je, de koekoek! U bent helemaal niet geïnteresseerd in uw inwoners. U trekt zich terug als verantwoordelijke en legt alles bij de initiatiefnemer.”

Die liet de aanwezigen weten alles te doen om mogelijke overlast tegen te gaan. ,,Ik heb nu een vergunning voor tien jaar, maar ook daarna wil ik dat continueren. Wil ik dit blijven doen dan moet ik natuurlijk aantonen dat ik goed bezig ben.”

Uitspraak is over een aantal weken.

