Angst voor Q-koorts regeert bij hobbyboeren met landgeiten in Gemert

Het aantal inzenders voor de jaarlijkse geitenkeuring in het Boerenbondsmuseum (uitgerekend in Gemert-Bakel, waar veel te doen is over de mogelijke komst van een megastal even buiten Bakel), is ten opzichte van vorig jaar gehalveerd tot een krap dozijn. Ze hebben deze zondag in totaal 51 dieren bij zich. „We merken gewoon dat sommige leden uit angst hun geiten niet laten keuren”, zegt bestuurslid Astrid Welten van afdeling zuid van de fokkersclub.