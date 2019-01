Angstige inwoners van Deurne schaffen zelf camera's en lampen aan

,,Verdorie, mijn auto ook.” Het is de eerste reactie van een buurtbewoonster uit Koolhof nadat ze het berichtje van een buurtgenoot in de groepsapp leest. In de linker achterband van haar auto zit ook al een snee. De afgelopen dagen is exact hetzelfde gebeurd bij drie andere auto’s in de directe omgeving. Al snel zijn er vermoedens van wie de actieve bandenprikker is: Het zou gaan om een jongeman de buurt. De slachtoffers doen daarom uit angst voor represailles anoniem hun verhaal. ,,Want anders komt hij misschien weer terug.”