Anke van Extel-Van Katwijk aan het roer in Asten: ,,Ik kan me daar thuis voelen”

Elly Blanksma is sinds november 2012 eerste burger van Helmond. Dilia Blok kwam in december 2017 als wethouder vanuit Krimpenerwaard naar Someren en sinds vorige week is bekend dat Laarbeeks wethouder Greet Buter aan het roer komt in Deurne. Veel vrouwen aan de macht dus in de Peel. Gisteravond kwam daar opnieuw een verschuiving in deze regio bij: Van Extel-Van Katwijk wordt op 20 januari geïnstalleerd in Asten.