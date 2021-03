Ankie loopt Pieterpad aan één stuk met 25 gratis overnachtingen, daarna lonkt Compostela

Doek valt op termijn voor Parochie­huis Bakel

24 maart BAKEL - Hoe lang het gaat duren, dat is nog even afwachten. Maar dat uiteindelijk het doek gaat vallen voor Het Parochiehuis in Bakel, dat is een ding dat zeker is. Al zal dat naar verwachting pas over drie tot vijf jaar het geval zijn. Dan komt er na meer dan twintig jaar een einde aan het bestaan van dit theater annex ontmoetings- en vergadercentrum aan de Gemertseweg.