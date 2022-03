Anna zorgt voor haar landgenoten

SOMEREN - Anna Karkut (44) is vier jaar geleden met haar dochtertje vanuit Polen in Someren komen wonen. Nu helpt ze anderen, Polen en Nederlanders. Gewoon omdat ze er blij van wordt.

Anna Karkut is vrijwilliger bij Stichting Barka, een Europese stichting die voor Poolse arbeiders zorgt. Daarnaast staat ze ook jonge Poolse moeders bij die problemen hebben met hun kinderen. ,,Als kinderen uit huis worden geplaatst of onder curatele komen is dat heftig. Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd en voelde het verdriet van de moeders. Niet altijd komt er een oplossing, maar dat hoort bij het leven en ik kan ermee leven.”

De 44-jarige Karkut is geboren in het Poolse dorpje Rejowiec Fabryczny, 35 kilometer van de grens met Oekraïne. Haar familie woont nog altijd in het dorp. ,,Ik heb het sociale, het willen helpen van mijn moeder. Zij is erg betrokken bij de gemeenschap in haar dorp. Zij adviseerde mij om na de basisschool een kookcursus te volgen, want ‘de mensen moeten altijd eten’, was haar boodschap.”

Als jonge vrouw ging Anna al liftend op zoek naar avontuur. ,,Dat heeft mij naar Nederland gebracht waar ik mijn hbo-opleiding voor sociaal werker heb afgemaakt. Ik ben gebleven omdat ik hier de vrijheid had ontdekt die er in Polen niet was. In het begin werkte ik bij een tuinder én in de zorg, nu heb ik vast werk bij een uitzendbureau. Daar help ik Poolse én Nederlandse mensen aan werk.”

Uiteindelijk kwam ze bij Stichting Barka terecht. Het was in de periode dat de huisvesting van Poolse werknemers slecht of helemaal niet was geregeld. ,,Het is nooit leuk om mensen te zien lijden, zeker niet als er ook van mensen met een nederig en onderdanig karakter wordt geprofiteerd.” Ze stond de Polen bij die alleen hun moedertaal spraken, werd de spreekbuis naar hun baas toe. ,,Dat heeft veel problemen uit de wereld geholpen. Bij een ander bedrijf werden mensen verwaarloosd, zelfs zo erg dat ze hun identiteit verloren. Ik kreeg foto’s van onmenselijke omstandigheden op het werk. Ik heb gezorgd dat daar verandering in kwam”, zegt ze strijdvaardig. ,,Ik zie die ondernemer nog wel eens, maar dan kijkt hij mij niet meer aan.”

Anna heeft het druk. ,,Maar je krijgt er veel voor terug. Van blije mensen krijg ik energie.” Zo hielp ze een Pools gezin waarvan de auto in beslag was genomen. ,,Er werd beweerd dat het een ‘spookauto’ was. Ik heb ze kunnen helpen door me vast te bijten in de ambtelijke molens én door het gezin moed in te spreken. Na een jaar werd de auto teruggebracht, het bleek een misverstand!”

Anna is eigenlijk heel graag op zichzelf en is graag thuis met haar dochter. ,,Maar ik ben blij dat ik daarnaast leuk werk heb en met veel liefde het vrijwilligerswerk doe waardoor ik onder de mensen kom. Met mijn dochter ga ik elk jaar een paar keer naar Polen, naar mijn moeder en mijn twee broers. Dit jaar ga ik ook, oorlog of geen oorlog, ik ben er als het nodig is.”

In het gebied waar haar familie woont is weinig te merken van de oorlog in het buurland. ,,Bij een van mijn broers is al enkele dagen een familie uit Oekraïne in huis, gevlucht voor de oorlog daar. Het verheugt mij dat het sociale van mijn moeder niet alleen bij mij terecht is gekomen maar ook bij mijn broer.”