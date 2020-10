Anne is 21 en runt haar eigen hondenhotel in Deurne

Eind augustus zegde de vorige eigenaresse abrupt de huur op van het dierenpension en zat De Vries zonder werk. De pandeigenaren wisten dat de Deurnese alle ins en outs van het bedrijf kent, omdat ze een half jaar grotendeels in haar eentje de boel runde. Ze vroegen haar het hotel over te nemen. ,,Daar heb ik twee weken over na moeten denken. Ik had in de zomer maandenlang zeven dagen per week gewerkt. Ik vroeg me af of ik dat wilde blijven doen. En of ik de verantwoording van het ondernemerschap erbij wilde nemen.’’