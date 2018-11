Anneke de Bruijn in Asten nog dit jaar tegen de vlakte

ASTEN - Nog dit jaar wordt het vervallen winkelpand aan het Koningsplein 16, in de volksmond beter bekend als ‘Anneke de Bruijn’, gesloopt. “Het wordt een sinterklaascadeau of kerstgeschenk”, liet wethouder Henk van Moorsel dinsdagavond weten op vragen uit de commissie ruimte. “We liggen op schema. De opdracht is vergund. Voor de sloop houden we nog steeds een datum in 2018 aan.”