Annie en Harrie al 70 jaar met elkaar getrouwd: ‘Hun geheim? Daar probeer ik nog steeds achter te komen’

Tilburgs echtpaar hield relatie jarenlang geheim

14 oktober TILBURG - Feest in Tilburg! Dré en Miet Schapendonk - Weijtmans zijn 65 jaar getrouwd. Zo'n 72 jaar geleden, toen Miet pas veertien jaar oud was, vond de eerste ontmoeting plaats in Udenhout. Jarenlang moesten ze elkaar in het geheim ontmoeten. Ze hielden het goed vol, totdat ze die ene keer om 04.00 uur door Miets vader betrapt werden tijdens het melken van de koeien. Dré rende weg zo hard hij kon.