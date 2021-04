Ans van der Wallen is 40 jaar rij-instructeur ‘Mijn vak is meer dan alleen rijles geven’

DEURNE - In veertig jaar tijd heeft de Deurnese rij-instructrice Ans van der Wallen zo’n 2500 leerlingen aan een rijbewijs geholpen. En soms ook aan iets meer, zoals een huis of maatschappelijke ondersteuning.

„Contact met mensen vind ik het fijnste aan mijn werk”, vertelt Van der Wallen. „Gemiddeld zit ik zo’n dertig tot veertig uur met een klant in de auto. Dan vertellen ze van alles aan je. Bijvoorbeeld over hun thuissituatie of over geldproblemen. Misschien komt het omdat ik een vrouw ben, maar het is ook gewoon een sociaal vak.”

Van der Wallen staat bekend als iemand die haar leerlingen steun biedt op allerlei vlakken. „Soms ben ik net een maatschappelijk werker”, zegt ze met een lach. „Ik probeer te helpen waar ik kan. Omdat ik veel mensen in Deurne ken, hoor ik natuurlijk het een en ander. Als een klant van mij bijvoorbeeld een woning zoekt, dan kan ik hem tips geven.”

‘Ik zat meer in de kroeg dan op school’

Het sociale aspect was niet de reden waarom de Deurnese al op 19-jarige leeftijd koos voor een loopbaan als rij-instructeur. „Ik rolde er min of meer in. De Pabo had ik één jaar volgehouden. Ik zat meer in de kroeg dan op school. Dus ik zocht een nieuwe opleiding. Mijn toenmalige rij-instructeur zei: ‘Is dit niks voor jou?’”. Hij bleek het bij het rechte eind te hebben. Deze maand viert Van der Wallen haar 40-jarig jubileum als rijschoolhoudster.

Destijds waren er niet veel vrouwen die rijles gaven. „Hoogstens de echtgenote van een rijschoolhouder, maar nooit een vrouw die haar eigen school begon”, memoreert de jubilaris. „Ik ben altijd al eigengereid geweest, dus een eigen zaak past bij mij.” Last van het vooroordeel dat vrouwen niet zouden kunnen rijden, heeft ze nooit gehad, maar ze kreeg wel commentaar toen ze als jonge moeder gewoon doorwerkte. „Vrouwen die toentertijd kinderen kregen, bleven thuis om voor ze te zorgen. Ik had een oppas en werkte gemiddeld zo’n vijftig uur per week.”

Achteraf gezien was dat vele werken misschien juist hetgeen wat haar op de been hield, denkt ze zelf. Haar man kreeg een zwaar ongeluk en kon niet meer werken. Daarna kreeg hij kanker en overleed hij al op 44-jarige leeftijd. „Dat waren zware tijden, maar als ik lesgaf, was ik eruit en had ik mensen om me heen.”

Werkweken van vijftig uur maakt de rijschoolhoudster nu niet meer. Sinds corona heeft ze besloten het wat rustiger aan te doen door dertig uur te werken. Zo kan ze vaker genieten van haar kleinkinderen. „Ik ben nu 62 en ik ga zeker tot mijn pensioen door. Laat mij maar lekker mijn eigen ding doen, dan hou ik het nog lang vol.”