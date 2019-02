Anti-slangengiflab laat oog op Deurne vallen

Burgemeester en wethouders staan positief tegenover het plan van het Deurnese bedrijf Farmarts bv. Om de vestiging van het laboratorium wettelijk mogelijk te maken moet een deel van het bestemmingsplan worden aangepast. De gemeente wil daar in principe aan mee werken. Definitief wordt dat pas als de gemeenteraad er ook mee instemt.

Politieke partijen willen eerst meer achtergrond informatie. Het onderwerp staat op de agenda voor de eerstvolgende vergadering, laat Theo Hikspoors van Progressief Akkoord-GroenLinks weten.

Farmarts wil antisera tegen slangengif gaan produceren. Daarnaast zullen er teststrips gemaakt worden om de diagnose slangenbeten bij de mens vast te stellen. Het bedrijf geeft aan in een later stadium van de procedure een toelichting te willen geven op de plannen. Wat de werkwijze van de ondernemer precies inhoudt en wat daarbij mogelijke gevolgen zijn voor de konijnen, is daarom onduidelijk.

Op de locatie Riet 3 zat voorheen een veehouderij. De vergunning daarvoor werd in 2011 ingetrokken. De gebouwen staan leeg en zijn vervallen. De oude gebouwen zullen gesloopt worden. De bestaande woning wordt in de plannen omgebouwd tot laboratorium. Ten noorden van de woning wordt een konijnenstal gebouwd voor 350 tot 400 konijnen. Tegengif tegen een slangenbeet wordt gemaakt door een dier -in dit geval een konijn- in te spuiten met slangengif. Het immuunsysteem van het konijn vormt daarna antistoffen. Tenslotte wordt er bloed van het konijn afgetapt, waarna de antistoffen er uit worden gewonnen om het tegengif mee te maken.

Het initiatief zorgt wat de gemeente betreft voor een kwalitatieve verbetering van de omgeving. ‘Het verzoek is kleinschalig en passend in het buitengebied’, schrijft wethouder Marinus Biemans aan de gemeenteraad. Het karakter van het bedrijf sluit in zijn ogen aan bij de missie van Deurne om ruimte te bieden aan vernieuwende activiteiten in het buitengebied.