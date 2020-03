Apotheker uit Asten: ‘Gewoon medicijnen blijven gebruiken’

,,Mensen moeten gewoon de medicijnen blijven gebruiken zoals ze dat altijd doen en voorkomen dat ze besmet raken met corona. Dat is het belangrijkste advies", zegt apotheker Gertjan Hooijman van apotheek Alphega in Asten.

Er is maar één uitzondering op die regel, zegt Hooijman. Mensen die aan reuma lijden of een huidziekte zoals psoriasis, krijgen soms van hun medisch specialist injecties met antilichamen die ontstekingen remmen. Dat middel kan de weerstand tegen virussen verminderen. Of dat ook voor het coronavirus geldt durft de apotheker niet te zeggen. ,,We weten nog veel niet.” Wel adviseert hij mensen die deze injecties krijgen contact op te nemen met hun reumatoloog of dermatoloog.

Niet meer slikken dan voorgeschreven

Veel mensen grijpen nu vaker naar vrij verkrijgbare middelen, zoals paracetamol, om griepverschijnselen of pijn te onderdrukken. Dat is op zich geen probleem, zegt Hooijman, zolang ze maar niet meer slikken dan is voorgeschreven. Maar hij raadt het gebruik af van de zelfzorg-middelen van de zogenaamde NSAID-groep, zoals Ibuprofen, naproxen en diclofenac. Deze pijnstillers annex ontstekingsremmers hebben meer bijwerkingen dan paracetamol. Sommige medici denken dat gebruik van deze middelen de kans op een corona-besmetting vergroot, maar daar zijn geen harde aanwijzingen voor.

Parkinson

Ruud Overes uit Eersel heeft de ziekte van Parkinson en moet dagelijks veel medicijnen slikken. Dat verandert niet nu corona in het land is. ,,Ik heb daar wel met mijn arts over gesproken, maar er is nog niets bekend over het mogelijke effect van corona op mijn medicijngebruik. Ik hoef niet meer of minder medicijnen te slikken.” Vanwege zijn kwetsbare gezondheid moet Overes sowieso altijd op enige afstand blijven van andere mensen. De regel van anderhalve meter afstand houden die nu voor iedereen geldt is voor hem dus dagelijkse routine.

Maar toch heeft de uitbraak van corona ook voor hem grote gevolgen op een ander vlak. Overes heeft een missie: mensen met Parkinson in beweging krijgen omdat dit hun klachten kan verminderen. Hij is oprichter en voorzitter van de stichting Parkinson2Beat, die sportevenementen verzorgt, zoals golfen, fietsen en wandelen. Maar dat kan nu niet, want golfbanen en andere sportvoorzieningen zijn gesloten. Samen wandelen of fietsen is ook geen optie mee. ,,Niks kan meer doorgaan. Ik vrees dat het wel tot volgend jaar voorjaar kan duren", zegt Overes, oud-manager van Philips Healthcare.