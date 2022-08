Appartement voor 8 ton? In Deurne is dit de prijs voor een 'paleisje’

Met een oude DAF-bus van Helmond naar Portugal: ‘We komen alleen nog terug voor familiebe­zoek’

HELMOND - Een vastomlijnd plan hebben ze niet. Over ruim een maand vertrekken Sanne Schiks, haar man Cor en dochter Eva (5) in een omgebouwde DAF-bus uit 1976 voorgoed naar Portugal. ,,Er is meer in het leven dan werken voor je hypotheek.”

9 augustus