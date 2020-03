Appartementen in oude Deurnese discotheek Liberty

In de voormalige discotheek Liberty in Deurne komen zes nieuwe appartementen. Het horecagedeelte zal verdwijnen. De gemeente besluit binnen een paar weken of er groen licht voor de plannen komt.

In 1996 vlogen de zweetspetters nog door de lucht tijdens dance-feestjes in discotheek Liberty, tot 2010 werd er gehandeld in teakhouten meubels en in 2013 kon je er een blauwe maandag pizza’s bestellen bij Valentino. Nadat die onderneming de deuren na drie maanden alweer op slot deed, stond het pand aan de Sint Jozefstraat in Deurne er jaren werkloos bij. Tot nu, zo lijkt het. Als alle nieuwe plannen doorgaan krijgt het hele gebouw op nummer 26 een woonbestemming. De horecagelegenheid met daarboven vijf appartementen zal worden omgebouwd naar een appartementencomplex met in totaal elf woningen.

Er komen dus zes appartementen bij. De gemeente Deurne, die de bestemming horeca hiervoor moet veranderen in wonen, staat in principe positief tegenover het plan. In de komende weken zal er een besluit worden genomen, laat een woordvoerder weten. Dit nadat de initiatiefnemers nog een aantal technische aanpassingen moesten doorvoeren in het ontwerp. Wie het gaat bouwen en wanneer dat van start kan gaan, is nog onduidelijk.

Geluidsoverlast

Discotheek Liberty werd opgericht door de familie Van den Eijnden. Ze lieten er een nieuw pand voor bouwen op de plek waar eerst hun café stond. De discotheek met bovenwoningen werd ontworpen door architectenbureau Van Santvoort uit Nuenen en het pand opende in december 1995. Al vrij snel werd duidelijk dat het gebouw te veel geluid 'lekte’ en overlast in de buurt veroorzaakte. Hierdoor belandden de Van den Eijndens in een jarenlang juridisch conflict met Van Santvoort. Uiteindelijk won de familie de zaak.

Nakomelingen

Ook de nakomelingen van Liberty deden weinig goede zaken op de Sint Jozefstraat. Meubelzaak Top Teak ging er failliet en het Italiaanse restaurant plakte weken na de opening al een mededeling op de ramen dat het ‘in verband met operationele redenen tijdelijk was gesloten’.

Volgens het nieuwe plan worden op de begane grond -onder de bestaande woningen- twee appartementen gebouwd. Op de begane grond en de verdieping waar eerst de discotheek zat worden vier appartementen gerealiseerd, aldus de aanvraag. Daarnaast komt er een containerruimte en krijgen alle woningen een berging.