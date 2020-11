Appartementen op ‘meest onooglijke plek van Beek en Donk’

De voormalige percelen van Van Der Vrande Bouwmachines, op de hoek van de Bosscheweg en de Mgr. Verhagenstraat, steken volgens veel inwoners van Beek en Donk al jaren schril af bij de omgeving. Sinds het bedrijf het terrein in 2009 verliet, is de locatie sterk in verval geraakt. En dat doet afbreuk aan de entree van het dorp, zegt wethouder Tonny Meulensteen: ,,Het is een plek die al minimaal tien jaar als meest onooglijke van Beek en Donk te boek staat.”

Als het aan projectontwikkelaar Kragt en bouwbedrijf BurgtBouw ligt, komt daar binnen afzienbare tijd verandering in. De twee ondernemingen werden in 2018 eigenaar van het terrein en enkele omliggende percelen, en willen de locatie herbestemmen als woonomgeving. In 2022 moeten 45 duurzame huurappartementen en drie eengezinswoningen zijn gerealiseerd.

,,We hebben een inventarisatie gemaakt van de woonbehoefte in Beek en Donk”, vertelt eigenaar Alex Hupkes van projectontwikkelaar Kragt. ,,De uitkomsten konden we bijna één op één vertalen naar onze plannen.”

In die plannen springt direct het bouwblok met de 45 appartementen in het oog. ,,Uit een omgevingsstudie bleek dat de panden aan de kanaalzijde veel volume hebben”, duidt Hupkes het ontwerp. ,,Daar sluiten we met het appartementencomplex op aan. In de Mgr. Verhagenstraat loopt de hoogte vervolgens af.”

Verspringende gevels

Want daar, in die straat, staan juist minder volumineuze huizenblokken, vervolgt hij: ,,Met verspringende gevels en kappen die in verschillende richtingen zijn georiënteerd. Ook dat hebben we verwerkt in het ontwerp.” De overgang van het appartementencomplex met de bestaande bebouwing in de Mgr. Verhagenstraat wordt gevormd door een tweekapper en een achterliggende eengezinswoning. Parkeerplaatsen aan de achterzijde van het complex, aansluitend op de Tuinstraat, maken het plan compleet.

Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure hoopt Hupkes midden volgend jaar te kunnen starten met de realisatie van de bouwplannen.

De huurprijzen van zowel de appartementen als de eengezinswoningen komen naar verwachting tussen de 800 en 1200 euro per maand te liggen. ‘Welkom’, noemt wethouder Meulensteen die prijzen: ,,Daarmee kan de druk op sociale huurwoningen verminderd worden. Want die is momenteel hoog.”