Appartementen op plek meubelzaak in Stationsstraat

Zuid­oost-Bra­bant kan er zeker 135 ambtenaren bij gebruiken; het is geen crisis maar wel ongemakke­lijk

HELMOND - Niet alle plekken in de gemeentehuizen in Zuidoost-Brabant worden momenteel snel ingevuld. Met 135 openstaande vacatures op een totaal van een kleine zesduizend arbeidsplaatsen hebben gemeenten in deze regio geen groot handjestekort, maar ongemakkelijk is het wel.

4 november