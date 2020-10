Arabisch jongetje (10) duikt zonder familie op bij tankstation in Helenaveen: ‘Alleen uit Syrië gekomen’

Recordaan­tal klachten over lawaai vliegbasis Volkel

22 oktober VOLKEL - Baby's worden wakker van de herrie, auto-alarmen gaan af, praten of bellen is niet mogelijk en kerosinelucht hangt soms in de tuin. Vliegbasis Volkel stevent dit jaar af op een recordaantal klachten over lawaai. Vanuit de Peelregio worden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden, nu de vliegbasis in Vredepeel wil heropenen.