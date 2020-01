Arbeidsmigranten in recreatieparken ook optie in Asten

In de ontwerpnotitie staat dat huisvesting op recreatieparken niet wenselijk is. De meerderheid van de Astense fracties wil die regel eruit. Algemeen Belang noemt huisvesting op recreatieparken 'een verdienmodel waar niets mis mee is'. ,,Recreatieparken zijn onmisbaar voor de huisvesting", zei Frank van de Kerkhof.

D66-Hart voor Asten wil op voorhand geen enkele sector uitsluiten en staat open voor nieuwe ideeën uit de recreatiebranche. Leefbaar Asten vindt dat Asten terughoudend moet zijn op dit vlak, maar wil ook op voorhand niets uitsluiten. Maarten van den Boomen: ,,Ik denk dat we die terreinen hard nodig hebben. En ik heb ze liever daar dan in woonwijken." Ook VVD en PGA willen de optie recreatieparken openhouden. Sandu Niessen van PGA: ,,Ik denk dat Asten zich veel op de hals haalt als we recreatieparken uitsluiten." Het CDA viel in het debat uit de toon. ,,Recreatie in combinatie met arbeidsmigranten is niet gewenst. Het is het een of het ander", aldus Jos Leenders.

Wethouder Henk van Moorsel zegde toe dat het voor recreatieparken mogelijk moet blijven arbeidsmigranten te huisvesten. ,,Dat gaan we in de notitie aanpassen. Het is misschien niet wenselijk, maar het moet wel mogelijk blijven." De wethouder wil alle aanvragen vanuit de recreatieve branche voorleggen aan de gemeenteraad. ,,Of het nu gaat om 5, 10, 384 of 500 arbeidsmigranten. Ik zeg u toe dat de raad daarin het laatste woord heeft." Van Moorsel vindt dat de samenleving de duidelijke plicht heeft om arbeidsmigranten op een goede, veilige en rechtvaardige manier te huisvesten. ,,Zij zijn de dragende krachten van onze economie."

Poot stijf