Arbeidsmigranten moeten weg uit zusterflat in Deurne

Na vijf jaar komt er een einde aan de eerste flat in Deurne waar een grote hoeveelheid arbeidsmigranten samen onderdak kregen. Alhoewel er in het begin weerstand kwam vanuit de buurt, werd de flat uiteindelijk een succes. Vanuit de omgeving kwamen er al die jaren geen wezenlijke officiële klachten. De eigenaars van het gebouw zorgden voor een beheerder die alle mogelijke overlast probeerde tegen te gaan. Een groot deel van de wijk kon leven met de nieuwe invulling van het pand. Ook voor veel werkgevers was de voormalige zusterflat een zegen. Er is in deze regio een groot gebrek aan goede locaties voor het huisvesten van buitenlands personeel. De flat aan de Dunantweg gold daarnaast voor veel ondernemers als een positief voorbeeld van hoe een dergelijke huisvesting wel kon werken.

Maar Deurne raakt nog dit jaar de negentig slaapplekken kwijt. De vergunning gold voor een tijd van vijf jaar en die verloopt in december 2021, aldus de gemeente Deurne.