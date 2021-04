Arbeidsmigranten Prinsenmeer van Peter Gillis moeten maandag weg zijn, rechter geeft geen uitstel

OMMEL - Maandag moeten alle arbeidsmigranten op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel vertrokken zijn. Er komt geen uitstel tot 1 juli voor uitzendbureau Interkosmos om huisvesting voor hen te zoeken. De voorzieningenrechter in Den Bosch wees vrijdag dat verzoek af. Een echtpaar dat besmet is met het coronavirus mag wel tot 1 juni in een bungalow blijven.

Interkosmos spande vrijdag een kort geding aan tegen de gemeente Asten. Volgens het uitzendbureau heeft het meer tijd nodig om geschikte huisvesting - die voldoet aan het SNF keurmerk - te vinden voor de 75 arbeidsmigranten op het vakantiepark. De gemeente Asten heeft als uiterlijke datum 3 mei aangegeven. Mochten er daarna nog arbeidsmigranten wonen, dan kan eigenaar Peter Gillis van Oostappen Groep een boete van 250.000 euro per week krijgen met een maximum van 2,5 miljoen euro.

Quote Wij kregen steeds van Peter Gillis te horen dat het wel goed zou komen Saki Bacharidis, Interkosmos

Rechter M. Verhoeven oordeelde dat de gemeente Asten in haar gelijk stond. ,,Deze procedure loopt al langere tijd, Interkosmos had dus kunnen weten dat er een einde aan zat te komen. Het heeft nagelaten tijdig actie te ondernemen.’’ Eigenaar Saki Bacharidis gaf aan dat hij steeds met Gillis in gesprek is geweest over de situatie: ,,Wij kregen steeds te horen dat er nog gesprekken gaande waren met de gemeente en dat het wel goed zou komen.’’

Volgepropte huizen op Wolfsven

Voorheen zaten er driehonderd arbeidsmigranten op het vakantiepark. In de laatste maand is het door het bureau gelukt om voor 225 werknemers nieuwe huisvesting te vinden op bospark Wolfsven in Mierlo en in de Work and Stay-locatie in het Limburgse Maasbree. Donderdagavond deden de handhavers van de gemeente Asten nog een inspectie om te kijken hoe de stand van zaken is. Uit het nachtregister van het park bleek dat nog twee werknemers overnachten op Prinsenmeer. ,,Deze zijn besmet met het coronavirus en zitten in quarantaine’’, verklaarde Bacharidis. De overige 73 zijn ondergebracht in Mierlo en Maasbree en slapen met meerdere mensen op één kamer: ,,De huizen zijn volgepropt.’’

Quote Er wordt iedere keer weer iets nieuws verzonnen Woordvoerder gemeente Asten

De gemeente Asten twijfelde openlijk of de twee overgebleven werknemers besmet zijn met het coronavirus: ,,Wij hebben daar geen stukken van gezien, er wordt iedere keer weer iets nieuws verzonnen”, aldus een Astense woordvoerder. Het idee om deze mensen te verhuizen naar een hotel werd door de rechter van de hand gewezen: ,,Het is niet verantwoord ze nu onder te brengen in een hotel waar ze een grote groep kunnen besmetten, tot uiterlijk 1 juni mogen ze in quarantaine op Prinsenmeer wonen.’’