Archeologen stuiten op bodemschatten IJzertijd in Beek en Donk

"We hadden gehoopt op een boerderij", vertelt Menk Hendriksen, projectleider bij archeologisch onderzoeksbureau RAAP. ,,Maar die hebben we niet gevonden." Dat er in een ver verleden een boerderij stond op een veld naast de Goorloop, aan de Pater Becanusstraat in Beek en Donk, is volgens Hendriksen zo goed als zeker. De archeologen van RAAP troffen sporen van bijgebouwen en resten aardewerk in de grond aan. Hendriksen: ,,De exacte periode is moeilijk te bepalen. Maar je moet denken aan de IJzertijd of de tijd van de Romeinen; zo'n 600 jaar vóór, tot 400 jaar ná Christus."

Vertellen van het verhaal

Het veld waarin de sporen zijn aangetroffen wordt door de gemeente Laarbeek geëgaliseerd ten behoeve van een grondruil, nadat bij het gebied een ecologische verbindingszone is gerealiseerd. ,,De procedure is dat we dan archeologisch bodemonderzoek laten doen", vertelt een medewerkster van de gemeente. ,,Dat leverde zulke interessante vondsten op, dat verder onderzoek nodig was." Daarvoor werden in oktober al proefsleuven gegraven. Nu zijn archeologen vier dagen bezig om opgravingen te doen. Het doel is om zo goed mogelijk in kaart te brengen hoe het leven er ooit heeft uitgezien, zegt Hendriksen: ,,Zodat we het uiteindelijke verhaal kunnen vertellen." Maandag konden belangstellenden een deel van dat verhaal alvast met eigen ogen aanschouwen. De gemeente en RAAP hielden een kijkmiddag. Hendriksen wijst de aanwezigen op vier donkere plekken in de gele grond: ,,Dat zijn gaten waarin vier palen hebben gestaan. Ze lijken een soort schuurtje te vormen. Mogelijk dat de vroegere bewoners daar hun graan bewaarden."

Rondlopende greppel