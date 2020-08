Argwaan over berg brieven Kanthoeve: UWV onderzoekt mogelijke uitkeringsfraude

BAKEL - Uitkeringsinstantie UWV onderzoekt of De Kanthoeve in Bakel gebruikt wordt voor uitkeringsfraude. De vereniging van eigenaren van het park heeft daarover aan de bel getrokken omdat ze al jarenlang wordt overstelpt door onbezorgbare brieven van die instantie.

De vereniging van eigenaren is ze spuugzat, de gemiddeld tien tot twintig brieven die nu al een jaar of zes wekelijks in de brievenbus van het bestuur worden gedropt. Veruit de meeste zijn afkomstig van het UWV, al zitten er ook opvallend veel bij van de ING-bank. De namen van de geadresseerden - allen gericht aan het adres Nuijeneind 24 - zijn vrijwel allemaal Pools, weet bestuurslid Wendy van der Zalm inmiddels uit ervaring. ,,Ze eindigen bijna allemaal op -ski of -ska.”

In het begin keek het bestuur nog wel na of de geadresseerden inderdaad op het park wonen of hebben gewoond, maar vanwege de grote hoeveelheid brieven zijn ze daar mee gestopt. ,,Maar de namen die wij toen hebben gecontroleerd, kwamen geen van allen in onze huurdersregistratie voor. Die mensen zijn hier onbekend", stelt Van der Zalm. Het bestuur heeft de vele brieven lange tijd retour gestuurd, maar is ook daar mee gestopt. ,,Dat heeft geen enkele zin, dan krijg je ze gewoon wéér terug.”

Helemaal klaar

Bellen met het UWV heeft in elk geval ook geen zin, weet voorzitter Jos Foolen. ,,Op een gegeven moment hing ik twee uur aan de lijn, toen was ik er helemaal klaar mee.” Om het probleem toch onder de aandacht te brengen, toog hij vorig jaar samen met Van der Zalm naar het UWV-kantoor in Helmond, met een doos vol brieven. ,,Ik zei: kijk nou eens na hoeveel mensen er op het adres Nuijeneind 24 staan ingeschreven. Maar ook dat bracht helaas geen verandering in de zaak.”

Het probleem is volgens Van der Zalm dat Nuijeneind 24 niet bestaat. ,,Dat is het adres van het park als geheel, maar elk woonadres hier heeft een toevoeging: 24-23 bijvoorbeeld, of 24-353. Zo'n UWV moet zich op een gegeven moment toch ook gaan afvragen: hoe zit dat daar eigenlijk?” De Bakelse denkt dat ‘een of andere organisatie‘ De Kanthoeve gebruikt voor frauduleuze praktijken. ,,Ook omdat het om telkens andere, hier onbekende namen gaat.” De vraag is wel hoe er gefraudeerd zou kunnen worden zonder dat betrokkenen ooit de brieven zelf komen ophalen.

Geen zin

Ook de op het park gelegen horecazaak De Bosparel ontvangt volgens uitbater John Schreuder al jarenlang vrijwel wekelijks brieven van het UWV en ook banken. ,,Ik gooi het voortaan meteen weg, terugsturen heeft inderdaad geen zin.”

Het UWV laat in een reactie weten dat de post op De Kanthoeve ‘al geruime tijd onderwerp van onderzoek is'. ,,Zo'n onderzoek kan ook leiden tot strafrechtelijk onderzoek", doelend op de inspectie Sociale Zaken en het Openbaar Ministerie. De instantie zoekt ook uit ‘wat er in dit geval precies is gebeurd met de meldingen van de VVE'. De gemeente Gemert-Bakel kon niet aangeven hoeveel personen er op het adres Nuijeneind 24 staan ingeschreven.