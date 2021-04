Arie (75) was in Gemert het enige donkere jongetje in de klas, nu is hij op zoek naar zijn vader

Kort nieuws Kunstschen­king aan kerk; Escape­plein, Spruwweja­ger in tv-’datingpro­gram­ma’; Boekjes & Babbels Online

2 april Museum De Wieger heeft veertien Kruiswegstaties van de schilder Sjef van Schaijk permanent overgedragen aan de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne. De werken zijn al sinds 2013 in bezit maar kunnen vanwege ruimtegebrek nooit in het museum getoond worden, in de kerk wel. De autodidact Van Schaijk, in Ravenstein (1901) geboren en in Helmond (1985) overleden, werkte nog ooit samen met Hendrik Wiegersma.