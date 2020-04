Arlington-klok ‘in stilte’ gegoten in Asten

Het coronavirus gooit ook hier roet in het eten. ,,Het was een moment waar we naar uit keken. Met ministers, ambassadeurs en veel media,”, zegt directeur Joost Eijsbouts. ,,Er was alleen een filmploeg van het tv-programma Andere Tijden.” Twee kleinere klokken worden dezer dagen gegoten. De drie maken deel uit van de renovatie van het straks 53 klokken tellende carillon. Dat werd in 1954 door Nederland aan de VS geschonken als dank voor hulp bij het beëindiging van de Duitse bezetting ,,De nieuwe klokken markeren het tijdsmoment van 75 jaar bevrijding.”