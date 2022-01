‘Arm in machine was vooral eigen schuld’; Van Rooi vecht 27.000 euro boete na bedrijfsongeval aan

De werknemer, die later door Van Rooi is ontslagen, verloor daarbij een flinke hap armhuid, die later in het ziekenhuis via transplantatie is vervangen. De Arbeidsinspectie oordeelde dat Van Rooi als werkgever flinke steken heeft laten vallen en legde de Somerense varkensvleesverwerker een boete van 27.000 euro op.