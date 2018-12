Arn Bressers nieuwe bestuurder Commanderij College in Gemert en Laarbeek

Pinkeltje wil peuterwerk Asten overdragen

16:21 ASTEN - Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje wil het peuterwerk in de gemeente Asten overdragen aan Korein en Norlandia. Het is de bedoeling dat dit gebeurt met de ingang van het schooljaar 2019-2020, staat in een deze week gesloten intentieovereenkomst tussen alle partijen. Het personeel gaat mee over.