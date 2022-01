Arnold Verhofstad lijsttrekker Leefbaar Someren, ‘wietolieman’ Peter Schols op 4

Uitbrei­ding varkens­stal Rooije Hoefsedijk in Gemert mag door van rechter

De omstreden uitbreiding van een varkenshouderij aan de Rooije Hoefsedijk in Gemert mag doorgaan van de rechter. De bezwaren daartegen zijn door de bestuursrechter afgewezen. Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel, dat toestemming gaf voor de uitbreiding, is daarmee in het gelijk gesteld.

18 januari