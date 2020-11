Artoro brengt kleur in het Deurnese centrum

Geen schoenen maar schilderijen. Geen kindersloffen maar kerstversiering. Waar eens de Schoenenreus zat, huist nu het atelier van ORO. Hier zijn mensen met een beperking vijf dagen in de week creatief en kunstzinnig bezig. Dat wordt opgemerkt. Passanten duwen hun neus tegen het etalageraam of glazen deur, verschillende komen naar binnen.

180 euro per dag

Het blijft dan niet bij kijken. ,,We verkopen per dag voor zo'n 180 euro aan zelfgemaakte artikelen. Genoeg om de materialen van te kopen", zegt Mieke van Dijk. Zij is één van de drie vaste begeleiders bij Artoro. Van Dijk geeft eerlijk toe dat ze eigenlijk niet zo zaten te wachten op verhuizing. ,,We zaten lekker op het Rijtven in de bossen.”

Heerlijk achteraf dus. Maar achteraf gezien is dit een betere plek, vinden ook Van Dijk en haar collega's Evi van der Kant en Petra Martens. Want waar op Het Rijtven voornamelijk eigen mensen en familie van bewoners kwamen, pikken ze nu het winkelend publiek mee. Of mensen die een dagje Deurne doen.

,,Laatst kwamen mensen uit Rotterdam binnen. Die hadden een overnachting in het Fletcher Hotel”, aldus Evi van der Kant. Zij is vandaag de begeleider, bijgestaan door vrijwilliger Remco Noordam. ,,Vooral op vrijdag is het druk, door de markt. We verkopen vooral cadeaus van drie tot tien euro. En veel kaarten.”

Dat kaartenrek is al aardig leeg. Anke is met vilt in de weer om nieuwe te maken. Punchen heet dat. Rinke en Eline maken kerstfiguren van klei. Wim en Michelle schilderen. Er wordt met nog veel meer materialen gewerkt (glas, keramiek). Er is een timmerruimte. En sommigen zijn creatief op de computer.

Midden in de maatschappij

,,Per dag ontvangen we gemiddeld acht cliënten”, aldus Van Dijk. ,,In totaal zijn het er achttien. Op woensdag geven we workshops met glas. Bij evenementen in het centrum vragen ze of wij meedoen.” Zo staat Artoro midden in maatschappij. ,,Cliënten vinden het keileuk. Ze krijgen regelmatig complimenten.”

En de verkoop gaat dus ook prima. Van Dijk: ,,Op het Rijtven waren er dagen bij dat we niks verkochten.” Iedereen was snel gewend aan de nieuwe plek, weet Van der Kant. We zijn in februari hier begonnen, een maand open geweest en toen gingen we op slot. Hadden we wel veel tijd om alles in te richten", ziet ze er het positieve van in.

12.000 en 20 euro

Remco Noordam meldde zich als vrijwilliger na een dubbel-expositie in De Wieger. ,,Er stond een werk van 12.000 euro van een professionele kunstenaar. En een werk van 20 euro, gemaakt door iemand van Artoro. Dat sprak me meer aan.”

