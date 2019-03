Asbest vrijgekomen bij brand in Beek en Donk, caravans en camper verbrand

Ongeveer de helft van de 5 bij 30 meter grote schuur is in de vlammen verloren gegaan. Binnen stonden wat aanhangers, drie caravans en een camper. Die zijn verloren gegaan. De eigenaar heeft nog een aanhanger kunnen redden van de vlammen.

De helft van de loods is gespaard gebleven, zo meldt de Veiligheidsregio. De vlammen sloegen metershoog uit het dak. Bij de loods staat een woonhuis. Ook dat is gespaard gebleven.

Asbest

Er is asbest vrijgekomen, maar in zulke grote stukken dat het niet direct gevaarlijk is voor de gezondheid. Wel is de boel afgezet en moeten de asbestdelen snel worden opgeruimd, om te voorkomen dat voorbijgangers kleine stukjes onder hun schoenen verspreiden. De eigenaar van de loods is daar verantwoordelijk voor, en moet het asbest in overleg met de gemeente opruimen.