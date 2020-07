Aspergekweker: ‘Het waterschap probeert me te verzuipen’

DEN HAAG/BAKEL – De Bakelse aspergekweker W. van Kessel had bij de Raad van State geen goed woord over voor het waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel. Zij proberen hem ‘te verzuipen’.

Althans het land waar zijn asperges staan, zo blijkt tijdens de rechtszaak. Zijn aspergeakker grenst aan de Esperloop. Daar wil het waterschap met het beekontwikkelingsproject tussen het Geneneind en de Neerstraat een groot aantal stuwen uit de Esperloop verwijderen. Aspergekweker Van Kessel is daar fel tegen gekant. Volgens hem kan hij het kweken van asperges dan wel vergeten, omdat de kans op hoog water flink stijgt.

Houtpakketten

Dat valt wel mee, denkt een woordvoerder van het waterschap, omdat het waterpeil in de aansluitende sloten in principe ongewijzigd blijft. ,,We halen alleen een aantal bedienbare stuwen weg en vervangen die door houtpakketten. Daardoor kan de beek over een grote lengte vrij stromen en dat is ideaal voor de natuurontwikkeling. In de zomer zal de beek wat smaller zijn en in de winter wat breder.’

Van Kessel twijfelt er niet aan dat het in de praktijk heel anders zal uitpakken en denkt dat het waterpeil onder zijn bolle akker dichter aan de oppervlakte zal komen. ,,Nu al kan ik asperges die vlakbij de beek staan al niet meer oogsten, straks kan ik de asperges wel opdoeken. Ik kan niet veel anders met de akker dan asperges kweken, voor andere gewassen is de opbrengst te klein.”

Nadeelcompensatie

De Raad van State wil weten wat het waterschap doet als Van Kessel toch flinke schade van het project krijgt. ,,Dan kan hij altijd om nadeelcompensatie vragen. Zodra hij een melding maakt, gaan we aan de slag,” aldus de woordvoerster van Aa en Maas. Daar heeft Van Kessel weinig vertrouwen in: ,,Het zou me verbazen als het waterschap nu opeens wel op mijn meldingen reageert, want in het verleden heb ik nooit enige reactie gehad op eerdere meldingen.”

Het zit hem hoog. ,,Bovendien zijn gemeente en waterschap bezig mij te verzuipen zodat ze mijn grond kunnen inpikken om daar poelen aan te leggen. Want de gemeente Gemert-Bakel is failliet en probeert met dit soort natuurprojecten geld binnen te halen. Die poelen waren op mijn land geprojecteerd zonder dat ik ervan wist. Het is de bedoeling om de gewone bronlibel terug te krijgen in de Esperloop. En daar moet alles voor wijken.”

Uitspraak binnen enkele weken.