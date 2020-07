Asten als ideale uitvalsbasis: Laatste huizen ‘Wonen aan de Linde’ opgeleverd

De muren zijn nog maagdelijk wit en schreeuwen om een schilderij of foto. De plinten moeten nog worden gelegd en her en der staan vele dichte dozen. Ruim anderhalve maand na hun intrek in hun nieuwe woning is er nog volop werk aan de winkel voor Andreas Kleer en zijn vrouw Poonam Kowlessur. Twee kleine papegaaien geven wel alvast een huiselijk gevoel. Ze zijn enthousiast over hun nieuwe woning. ,,Hier betaal je twee ton minder voor een tweekapper dan in Alphen aan den Rijn waar we vandaan komen.”