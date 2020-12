Asten en Deurne schaden aanzien van politiek

AnalyseDeurne/Asten - Het mag en daarom doen ze het. Maar dat het mag, dat wil niet zeggen dat het hóeft. De gemeentebesturen van Asten en Deurne zouden ook het goede voorbeeld kunnen geven. Ze zouden ook digitaal afscheid kunnen nemen van de scheidende burgemeesters Hubert Vos in Asten en Hilko Mak in Deurne. Beide gemeenten doen dat echter niet en schaden daarmee het aanzien van de lokale politiek.

Op woensdag 27 januari neemt Hilko Mak in Deurne afscheid van de gemeente waarvan hij sinds februari 2011 burgemeester is. Hij doet dat met een bijzondere raadsvergadering in het Cultuurcentrum. Daarbij zijn behalve de wethouders en raadsleden ook wat familieleden van Mak en enkele sprekers aanwezig.

Iets eerder, op vrijdag 15 januari, neemt in de hal van het gemeentehuis in Asten Hubert Vos afscheid van de gemeente waar hij in december 2012 aan de slag ging als burgemeester. Ook in Asten zet het gemeentebestuur het afscheid van Vos luister bij met een bijzondere raadsvergadering.

Uitzondering

Natuurlijk mogen gemeenteraden ook bij elkaar komen in tijden van de door de coronacrisis noodzakelijk geworden lockdown. In alle recente maatregelen van het kabinet is voor vergaderingen van de lokale, provinciale en landelijke politiek een uitzonderingspositie gecreëerd.

Natuurlijk vinden de bijzondere raadsvergaderingen in Deurne en Asten volledig volgens de strenge coronamaatregelen plaats. Voldoende onderlinge afstand, mondkapjes op bij het lopen, geen handen schudden, geen gezellige borrel na afloop.

Ook Ferd Grapperhaus dacht deze zomer dat hij zijn bruiloft volledig coronaproof en volgens de regels had georganiseerd. Vrijwel iedereen weet wat er op de bruiloft van de minister van justitie is gebeurd. Net zo goed als dat vrijwel iedereen weet wat de gevolgen van dat feestje zijn voor de geloofwaardigheid van de minister.

Volwaardig

Maar het is niet alleen de kans dat beide raadsvergaderingen onbedoeld in meer of mindere mate uit de hand lopen waarom de gemeentebesturen in Asten en Deurne beter alsnog kunnen afzien van een fysieke vergadering. Er is immers een bijna volwaardig alternatief voorhanden.

Quote Dit vraagt om politici die het goede voorbeeld geven

Ook digitaal kan er met alle egards afscheid worden genomen van Mak en Vos. In een tijd waarin half Nederland zich noodgedwongen dagelijks suf vergadert via Zoom of Google Hangout zijn het soort fysieke bijeenkomsten waartoe Deurne en Asten hebben besloten simpelweg onnodig. De wet is vanwege corona bijna tijdelijk veranderd om digitale raadsvergaderingen rechtsgeldig te maken.

De rek eruit

Nog belangrijker is iets anders. Een overheid die van zijn burgers en ondernemers nu al meer dan negen maanden de nodige opofferingen vraagt, weet dat de rek er onderhand wel uit is. De drukte in de winkelstraten in november en de hoogstwaarschijnlijk daardoor veroorzaakte huidige, huizenhoge tweede coronagolf is daar het sprekende voorbeeld van.

Zulke omstandigheden vragen juist om bestuurders die zelf de moed er in houden, die de grenzen van wat wel en wat niet kan in coronatijden niet opzoeken. Dit vraagt om politici die het goede voorbeeld geven en dat blijven geven. Ook in Deurne en in Asten.