Asten en Deurne willen burgemeesters fysiek uitzwaaien en maken daarom uitzondering: ‘Er is uitvoerig over gesproken’

Blote billen op de bar en in een soeppan: kroegbazen Stratum­seind maken naaktkalen­der

23 december EINDHOVEN - Het is verre van Playboy-materiaal, maar dat was juist de bedoeling. Kroegenbazen aan het Stratumseind gingen uit de kleren voor een naaktkalender om even de aandacht te trekken voor de horeca, en omdat het grappig is.