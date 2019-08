Asten en Someren mogen toch nog wat industrieterreintjes ontwikkelen

Truckstop

Concreet denkt de wethouder aan twee stroken braakliggend terrein, naast de truckstop van Nobis. Deze gronden aan de A67 zijn in particulier bezit. "Dus het is niet aan ons, maar het zou interessant zijn als die gronden ontwikkeld kunnen worden." De eigenaren waren vanwege vakantie niet in staat om toelichting te geven op eventuele plannen.

Someren heeft nog geen concrete plekken op het oog, aldus een woordvoerster. "We zitten in de oriënterende fase met de provincie. Op welke termijn er ontwikkeld kan worden, is afhankelijk van de uiteindelijke goedkeuring."

In Bakel en Milheeze kwam het ruimtetekort onlangs nog in het nieuws. Veertien ondernemers zoeken een bouwlocatie in eigen dorp, maar vrezen te moeten uitwijken naar Deurne of Gemert. Overigens is dit wel het streven van de Peelgemeenten: als er in de ene plaats geen ruimte is, moet een buurplaats de bedrijvigheid in principe kunnen verwelkomen.