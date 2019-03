Asten en Waalre experimenteren bij stemmen tellen

Dubbelcon­cert Mierlo Vocaal en vrouwen­koor Mignon

12:12 MIERLO – Liefhebbers van koormuziek kunnen op zaterdag 23 maart hun hart ophalen. In Het Patronaat in Mierlo verzorgen gemengd koor Mierlo Vocaal en vrouwenkoor Mignon uit Gemert een gratis bij te wonen dubbelconcert. Plaats van handeling is het Patronaat aan de Heer van Scherpenzeelweg in Mierlo, van 19.30 toto 22.00 uur.