Asten filmset voor twee speelfilms: musicalsterren laten zich niet uit het veld slaan

De filmopnames werden gemaakt tijdens de jaarlijkse 'summer bootcamps' van de Astense musicalschool Music All Around. Normaal worden tijdens deze vijfdaagse zomerkampen musicalvoorstellingen voorbereid die tijdens de afsluitende vrijdag worden opgevoerd. Maar vanwege corona werd dit keer gekozen voor het maken van heuse speelfilms.

In de eerste week deden 24 zangers, dansers en acteurs van alle leeftijden mee en werd 'Matilda' van Roald Dahl verfilmd. In de tweede week werd in Asten met 35 deelnemers 'Dochter van de Zilv'ren Maan' van Marieke Frankema gedraaid.

Doorwerken

,,Filmen is toch wel even iets anders dan een musical voorbereiden", vertelt musicaldocent Siep Glastra van Loon van Music All Around. ,,We hebben vanaf de eerste dag echt heel hard moeten doorwerken. We hebben ook 's avonds opnames gemaakt.”

Er is onder meer gefilmd in het Burgemeester Ploegmakerspark, bij de scouting, in basisschool Het Toverkruid en op de eigen leslocatie in het centrum van Asten. Voor het fantasy-verhaal van de 'Dochter van de Zilv'ren Maan' vormden de bossen in en rond Asten en de botanische tuin in Heusden perfecte decors.

De filmopnames worden nu gemonteerd tot twee speelfilms van elk zo'n twee uur. Later wordt nog een gezamenlijke filmvertoning georganiseerd. Glastra van Loon: ,,Dat is dan onze uitgestelde afsluitende voorstelling."

Onze basis

De bootcamps zijn erg in trek, zegt de musicaldocent: ,,We zijn zeven jaar geleden begonnen met zeven deelnemers. De laatste jaren hebben we telkens vijftig tot zestig aanmeldingen, verdeeld over twee weken."

Volgens Glastra van Loon komen de deelnemers uit de hele regio en mogen ook kinderen meedoen die geen les volgen bij Music All Around. ,,De bootcamps zijn altijd in Asten. Daar hebben we onze basis."

De musicalschool bestaat veertien jaar en verhuisde vorig jaar september van basisschool Het Toverkruid naar Kleine Marktstraat 7 in Asten.