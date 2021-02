Asten gaat vaccineren in bijzondere locatie: Pastoor Steijaert akkoord met prikken in de Heilige Maria Presentatiekerk

Deze twintigers vonden een speld in een hooiberg: een huis in hun eigen dorp Vlierden

17 februari VLIERDEN - In Vlierden staan bijna nooit huizen te koop of te huur. En nieuwbouwwoningen? Die liggen nog minder voor het oprapen. In het kleine dorp laten jongeren dan ook champagne en slingers aanrukken nu ze er twintig huizen mogen bouwen. Er is al een reservelijst voor de nieuwe wijk.