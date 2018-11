Asten-Heusden binnen enkele jaren verlost van stankoverlast

Ze hebben elkaar nodig. Kippenhouders René Slegers en neef Hans van Tilburg denken beiden al langer na over het stopzetten van hun bedrijf. Enerzijds vanwege een gebrek aan opvolging, anderzijds omdat de investeringen die tegenwoordig nodig zijn niet meer rendabel zijn. Maar het bouwen van een huis op hun locatie is alleen mogelijk indien ze beiden de knoop doorhakken, want dan vallen stankcirkels pas weg. Nu ook de provincie wil meewerken om het knelpunt in Heusden op te lossen komt alles in een stroomversnelling. ,,We denken nu in oplossingen en niet in problemen”, aldus Van Tilburg.