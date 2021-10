Asten-Heusden koestert jubilerende kerk waar flink voor gevochten is

Video Vrachtwa­gen­chauf­feur raakt gewond bij botsing tegen pijlwagen op A67 bij Liessel

6 oktober LIESSEL - Een vrachtwagen is in de nacht van dinsdag op woensdag tegen een pijlwagen aangereden op de A67 bij Liessel. De chauffeur van de vrachtwagen is naar het ziekenhuis gebracht. De weg richting Eindhoven is een tijd dicht geweest.