Asten kiest voor bouw van school

ASTEN - De nieuwe basisschool bij het Varendonck College in Asten komt er. Een ruime meerderheid in de lokale politiek wil in totaal 4,8 miljoen euro beschikbaar stellen voor zo’n onderwijscomplex met daarin de Bonifatiusschool, de Lambertus, Het Lover en een kinderopvangaccommodatie.

Toch is er forse kritiek van vele ouders en Platoo, het overkoepelend schoolbestuur voor openbaar onderwijs. Asten moet terug van zeven naar vier scholen, werd vorig jaar afgesproken in het scholenhuisvestingsplan. Het gaat om een akkoord tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen Prodas en Platoo. Gisteravond werd een eerste kredietvoorstel besproken. ,,Dit voorstel ligt in lijn met de stip op de horizon die we hebben gezet. Uitstel van bouw beïnvloedt de bouwkosten negatief. Zes maanden vertraging kost ons drie ton extra”, zei Ellen Berkers van Leefbaar Asten.

VVD’er Ton van Egmond zei ‘een beetje klaar’ te zijn met de al maandenlang durende scholenstrijd. ,,Je moet niet tornen aan het scholenhuisvestingsplan”, was zijn boodschap. ,,Er moet nog wel meer duidelijkheid komen over het verkeer in de Beatrixlaan”, doelde hij op de nu al drukke straat.

John Bankers (CDA) vindt dat het gemeentebestuur de afgelopen tijd gehandeld heeft in lijn met het eerder genoemde toekomstplan voor het onderwijs. Hij gaf complimenten aan Prodas over de totstandkoming van de nieuwe school. ,,We hopen meer grote stappen zoals deze te zetten.”

Lilian Vossen van Algemeen Belang noemde het betreurenswaardig dat niet alle afspraken uit het toekomstplan worden nagekomen. Hiermee verwees ze naar het besluit van Platoo om De Horizon open te houden. Deze school ligt dichtbij de nieuw geplande school in de Beatrixlaan. Hierdoor blijven er vijf in plaats van de eerder afgesproken vier scholen open in Asten.

Alleen D66-Hart voor Asten en PGA waren tegen het beschikbaar stellen van geld voor de nieuwe school. ,,De wethouder weigert het scholenhuisvestingsplan aan te passen aan de realiteit. Haal dit voorstel van de agenda af. Stop met doordrukken van wat op een prestigestrijd begint te lijken”, zei Remko Wever van D66-Hart voor Asten.

Blokkade

Dat ligt in lijn met de reactie van inspreker Annemie Martens, bestuursvoorzitter van Platoo. Zij vindt dat het afgesproken plan ‘geen formeel stuk’ is. Overleg hierover met wethouder Theo Martens loopt telkens op niets uit. ,,Ik merk een blokkade bij de wethouder. Voor ons gaat het om een plan dat na één jaar niet meer uitvoerbaar is voor één partij”, sprak ze de politici toe. ,,Bijzonder dat je daar geen uitvoerbaarheid aan geeft. Heb ik nog nooit meegemaakt, terwijl we toch in acht gemeenten werken. Bezint eer ge begint”, was haar boodschap.