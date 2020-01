Asten laat Gooise Nance niet los: ‘Er zit nog steeds een Brabo in mij’

Tijd voor een afspraak in Asten heeft ze niet vanwege een recente verhuizing in het Gooi. Nance Coolen is te druk met het uitpakken van alle dozen, bovendien zijn er draaidagen voor tv-programma’s, vraagt haar gezin om aandacht en wacht de comeback met haar nineties-groep Twenty 4 Seven. Maar praten over Asten, de altijd veilige thuisbasis, doet ze graag, dus vindt ze alsnog een gaatje in haar agenda voor een interview in een hotel in Bussum.