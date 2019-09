Asten meer geld kwijt voor school

Elly Knoop uit Deurne: 'Thuis­hulp is zoveel meer dan poetsen'

10:06 DEURNE - De thuishulp is vaak in het nieuws, maar wat houdt het werk feitelijk in? ,,Mensen denken dat we alleen maar poetsen, maar het is veel meer dan dat", zegt Elly Knoop uit Deurne, werkzaam bij TZorg. Zij liet deze week mensen van buiten met haar meelopen, net als duizenden van haar collega's.