Asten moet op zoek naar uitbater dorpshuis De Klepel

De familie Donkers was 25 jaar lang gastheer van het dorpshuis in hartje Asten en werd daarvoor in september nog gehuldigd. Iedereen in het dorp kent Guido, vrouw Diny, zoon André en diens vriendin Petra. Huidig uitbater André verkiest de zekerheid van loondienst bij zijn vorige werkgever boven de onzekerheid van het werken in het nieuwe gemeenschapshuis. Hij mist duidelijkheid over de horecaplannen in de nieuwbouw.

Donkers neemt afscheid van De Klepel met een rockavond in het dorpshuis aan de Kerkstraat. De Belgische rockband High Voltage staat zaterdag 8 februari volgend jaar op het podium. Donkers: ,,Normaal gesproken programmeren wij niet zo’n harde muziek in de Klepel. Maar omdat het ons afscheid is, dachten we eens een band te boeken die we zelf heel goed vinden.”

Na deze avond draait hij nog de carnaval en daarna houdt hij het voor gezien. De horecaman gaat weer in een cafetaria werken. Weer veertig uur op gezette tijden in plaats van de zeventig tot tachtig-urige werkweken die in de Klepel eerder regel dan uitzondering waren.

Uitwijk naar Beiaard

Zijn besluit betekent dat de gemeente Asten nu al op zoek moet naar een tijdelijke exploitant voor De Klepel. Dat pand gaat in oktober 2020 tegen de vlakte en er komt een nieuw gemeenschapshuis voor terug. De gemeente is samen met de stichting achter het nieuwe dorpshuis aan het bekijken ‘wat de mogelijke opties zijn’ voor het horecagedeelte, reageert een gemeentewoordvoerder. Tegelijkertijd wordt onderzocht waar de huidige gebruikers van het gemeenschapshuis heen kunnen gedurende de sloop en bouwperiode. Een kleine werkgroep kijkt hier na, aldus de zegsman. Het lijkt er volgens hem op dat de meeste clubs verhuizen naar dienstencentrum De Beiaard aan de Pastoor de Kleijnhof.