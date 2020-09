Asten stopt met zwarte Piet

ASTEN - Zelf kwamen ze er niet uit, dus vroegen de Pieten en drie Sinterklaascomités in de gemeente Asten aan burgemeester Hubert Vos om een knoop door te hakken. Die besluit om te stoppen met zwarte Piet in de Peelgemeente.

Over één onderwerp zijn alle betrokken partijen bij het sinterklaasfeest in de gemeente Asten het eens. Pieten in Asten moeten één uniforme uitstraling hebben. Maar welke kleur de helpers van de goedheiligman moeten krijgen, daarover komen ze maar niet tot overeenstemming.

Dat bleek tijdens een recent gesprek tussen de drie organiserende sinterklaascomités en burgemeester Hubert Vos. De nationale discussie over de kleur van de Pieten was de aanleiding. Gepeild werd hoe hier lokaal in Asten over gedacht wordt en hoe men naar de toekomst kijkt.

Nooit bedoeling om te discrimineren

‘Geconcludeerd is, dat de discussie ook in onze gemeente speelt en dat daar verschillend over wordt gedacht, zowel binnen het bestuur als onder de pieten zelf. Ook de landelijke ontwikkelingen laten dit beeld zien’, schrijft de gemeente in een verklaring. ‘Verder concluderen de partijen dat het nooit de bedoeling is geweest om anderen te kwetsen of te discrimineren.’

De drie organisaties hebben in dit overleg de gemeente gevraagd een besluit te nemen over de invulling van Piet. Burgemeester Vos heeft vervolgens ruggespraak gehouden met een vertegenwoordiging van de raad en het college van B en W. ‘Na deze overleggen heeft de burgemeester besloten dat al voor komend Sint Nicolaasfeest een verandering optreedt. Zwarte Piet verdwijnt en in plaats daarvan komen er themapieten en/of roetveegpieten.’