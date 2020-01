Asten treedt op tegen Prinsenmeer; dwangsom als park arbeidsmigranten blijft huisvesten

Buren Deurnese hovenier willen zijn reinigings­wa­gens weg hebben

11:38 DEURNE - De Deurnese buren Arts en Panhuijzen troffen elkaar donderdag in de rechtbank in Den Bosch. De familie Arts wil dat hovenier Panhuijzen per direct stopt met zijn bedrijfsonderdeel reinigingstechniek. De gemeente moet ingrijpen, vindt Arts.